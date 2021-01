L’agente di Milik: «Sembra che il Napoli preferisca perderlo a parametro zero»

«Nessuna squadra offre ciò che chiede il Napoli. Non possiamo dimenticare il momento storico che stiamo vivendo e quanto valeva un anno fa non è più valido adesso».

Nell’intervista rilasciata ad As, l’agente di Milik parla della richiesta troppo esosa del Napoli per l’attaccante polacco. Sembra quasi che il club partenopeo preferisca perderlo a parametro zero, dice. Parlando del rapporto tra il polacco e il Napoli, Fabrizio De Vecchi spiega:

«Il club lo ha tenuto lontano da tutte le competizioni e ha avuto anche altri comportamenti che i nostri avvocati stanno analizzando. A volte, ho quasi la sensazione che il club preferisca lasciarlo in tribuna e perderlo a parametro zero, invece di percepire cifre importanti in un momento di crisi come questo. I rapporti con il Napoli però sono costanti e vedremo cosa succederà».

Sulla trattativa con l’Atletico:

«Si è interrotta perché il Napoli non ha accettato l’offerta del club. Gli Azzurri chiedono molti più soldi di quelli che l’Atlético può spendere in questo momento».

L’agente assicura che ci sono altri club interessati al polacco:

«Posso assicurare che i migliori club della Premier League, l’Atletico e il Marsiglia, si sono mossi per Arek. Certo, nessuna squadra offre ciò che chiede il Napoli. Non possiamo dimenticare il momento storico che stiamo vivendo e quanto valeva un anno fa non è più valido adesso».