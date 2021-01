La Verità: “Per Netflix Muccioli era mandante di omicidi, creatore di lager e pure omosessuale”

La Verità, con Giorgio Gandola, si scaglia contro “SanPa” la docu-serie di Netflix su San Patrignano. L’articolo è intitolato: “San Patrignano dipinta come lager è un regalo ai detrattori di Muccioli”, e ancora: “Tra scene di catene e filo spinato, il prodotto è un processo al fondatore che salvò migliaia di tossicodipendenti, considerati reietti dalla sinistra”.

L’articolo comincia così:

Alla fine è slittata la frizione e lo hanno fatto diventare omosessuale. Niente di male ma curioso per i valori del politicamente corretto. Solo per dare l’idea del crescendo rossiniano, del vortice al veleno nel quale Vincenzo Muccioli è stato gettato a 25 anni dalla morte. Come quando cominci a insultare qualcuno, perdi il controllo e non ti fermi più. Prima santone perdigiorno, poi medium da strapazzo, aguzzino, forse mandante di omicidi, evasore fiscale, guru in preda a delirio di onnipotenza. E sempre tenutario di un lager chiamato San Patrignano.