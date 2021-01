La FIFA sospende la sanzione per Trippier. Il calciatore torna a disposizione di Simeone

Annullate in via cautelare le dieci settimane di sospensione. Non prenderà però parte alla partita di domenica

La FIFA ha deciso di sospendere cautelativamente la sanzione inflitta dalla federazione inglese a Kieran Trippier. Il calciatore dell’Atletico Madrid, lo ricordiamo, era stato sospeso per 10 settimane per aver scommesso sul proprio trasferimento.

Ora, Trippier torna a disposizione di Simeone anche se, in linea di principio, non è entrato nella convocazione per la partita contro l’Alavés in programma questa domenica.