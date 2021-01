Ion Tiriac: “Serena Williams è vecchia e pesante, dovrebbe ritirarsi”

E’ scoppiato uno scandalo per le dichiarazioni del miliardario del tennis, ex doppista con Nastase che McPhee descriveva così: “potrebbe essere un agente segreto o un venditore di auto usate a Marrakech”

Ion Tiriac “è stato in posti che molte persone non immaginano possano esistere. Sembra uscito da una pubblicità di sigari, potrebbe essere un agente segreto o un venditore di auto usate a Marrakech. Țiriac ha l’aria di un uomo che sta per concludere un affare in una stanza sul retro, dietro un’altra stanza sul retro”.