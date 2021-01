Inzaghi: “Luiz Felipe e Luis Alberto mancheranno per alcune partite”

L’allenatore della Lazio prima della sfida col Parma: “Non arrivano buone notizie, non li avremo per un po’. Teniamo tanto alla Coppa Italia”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Parma di Coppa Italia.

Teniamo tanti alla Coppa Italia, in questi anni ci ha dato molto. Cambierò qualcosa perché voglio vedere i giocatori che ho usato meno. Non abbiamo buone notizie su Luiz Felipe, che mancherà per un po’, e lo stesso per Luis Alberto: l’operazione è venuta bene, ma salterà alcune partite.

Servirà una partita da Lazio per passare li turno. D’Aversa conosce bene la squadra, il Parma è reduce dal pari col Sassuolo: sarà una gara difficile.