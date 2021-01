Inzaghi: “Alcuni dei miei giocatori avrebbero bisogno che ci fossero i tifosi”

L’allenatore della Lazio alla vigilia del derby in conferenza stampa: “Rischiamo tanto sia noi che la Roma, sappiamo di non poter sbagliare”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha presentato la partita con la Roma in conferenza stampa.

Tutti sappiamo cosa rappresenta questa partita, rischiano tanto sia la Roma che la Lazio. Noi cercheremo di dare seguito alle vittorie fatte, ho visto una squadra consapevole di cosa c’è in palio in un derby anomalo, senza tifosi. Peserà tantissimo la loro assenza, ci sono alcuni giocatori che ne avrebbero bisogno. Abbiamo un po’ di ritardo in classifica, vincere tre partite di fila sarebbe fondamentale: non ci è ancora successo quest’anno, non so se può essere dovuto agli impegni europei.

Dovremo avere corsa, aggressività e determinazione. Sappiamo di non poter sbagliare ma ci stiamo preparando bene. Siamo contenti che Lulic sia rientrato, è un punto di riferimento e speriamo che possa darci un contributo già domani. Sceglierò la squadra migliore. Mancheranno Cataldi e Fares, vedremo se ce la fa Correa.