Il Secolo: la Juve chiede Quagliarella, la Samp non si oppone alla cessione

Secondo quanto scrive Il Secolo XIX, la Juventus avrebbe effettuato un sondaggio con la Sampdoria per Fabio Quagliarella.

“Il primo contatto, attraverso l’avvocato Bozzo storico agente del giocatore, è avvenuto qualche giorno fa e la trattativa sta andando avanti. Il presidente Ferrero e Ranieri sono ovviamente informati e seguono l’evolversi della situazione. La Sampdoria se da un lato è rimasta scossa, non si aspettava un interesse di questo tipo verso il giocatore che ha eletto a simbolo, dall’altro non è intenzionata a creare impedimenti. Sia perché l’attaccante è in scadenza di contratto (e non è stato ancora affrontato ufficialmente il tema rinnovo), sia per gli ottimi rapporti che la lega alla società bianconera (diversi gli affari recenti nei due sensi: Audero, i giovani Peeters, Vrioni, Gerbi, Stoppa e Francofontey) e sia per il grande senso di riconoscenza che nutre nei confronti del suo numero 27″.