Il Parma spreca col Sassuolo, che pareggia allo scadere. Il Benevento crolla a Crotone

La squadra di D’Aversa era a pochi secondi da un gran successo, ma i neroverdi fanno 1-1 su rigore. I rossoblù accorciano la classifica con un 4-1 ai campani

Risultati inattesi, quelli del pomeriggio di Serie A. Specialmente quello che matura al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove il Parma va vicinissimo a strappare tre punti pesantissimi in casa del Sassuolo, ma poi si fa raggiungere allo scadere del recupero su calcio di rigore. La squadra di D’Aversa, che lancia Daan Dierckx il primo 2003 della storia della Serie A, era passata in vantaggio grazie alla rete dell’esperto Kucka. In pieno recupero, Busi atterra ingenuamente Ferrari in area e Djuricic rimedia dal dischetto.

A sorpresa, per il risultato più che per l’esito, è la larga vittoria del Crotone sul Benevento. Un 4-1 che non dà appello a Filippo Inzaghi e i suoi, che crollano allo Scida sotto i colpi di uno scatenato Simy, che propizia un’autorete di Glik e segna una doppietta. Vulic con un destro a giro dal limite completa l’opera, i giallorossi alla fine accorciano con Iago Falque.