Il medico di Maradona, Luque, avrebbe falsificato la sua firma

Gli inquirenti sospettano che abbia falsificato la firma di Maradona per ottenere la sua cartella clinica. Quello che avrebbe insospettito è un foglio, ritrovato nel corso delle indagini, ricoperto di firme di Diego, come se Luque si fosse esercitato ripetutamente in modo da riprodurre nel miglior modo possibile la firma. Ad aggravare la situazione sarebbe emerso anche un file con la firma del scannerizzata e una richiesta formale inviata alle autorità della clinica Olivos (quella in cui l’argentino si operò al cervello a inizio novembre) per ottenere l’intero fascicolo con i precedenti clinici dello stesso Maradona, il solo che per legge avrebbe potuto richiederlo.