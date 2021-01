Il Mattino: “tutto pronto per il rinnovo, De Laurentiis considera Gattuso l’uomo giusto per il Napoli”

Anche Il Mattino, come l’edizione napoletana di Repubblica, scrive che il rinnovo di Gattuso è cosa fatta. Come peraltro viene scritto da oltre due mesi.

Gattuso firmerà in questi giorni il suo prolungamento con il Napoli: lo farà quando De Laurentiis, oggi a Milano per gli atti finali dell’accordo che porterà i Fondi all’interno della Lega Calcio, avrà il tempo per poterlo incontrare, scambiare gli ultimi pareri e far firmare le 36 pagine del contratto. È tutto definito, in ogni dettaglio: la nuova scadenza è il 30 giugno del 2023 e nessuna clausola è stata inserita. Né una clausola rescissoria e neppure una opzione per il terzo anno. Niente. Questo è il contratto. Con un ingaggio che salirà fino a 2,4 milioni di euro, un bonus per l’anno in corso e in più la gestione a metà dei diritti d’immagine (è da tempo che il Napoli non si irrigidisce più davanti alla parziale cessione dei diritti di immagine ai propri tesserati. Ringhio è considerato da De Laurentiis l’uomo giusto per gestire la nuova fase del Napoli.