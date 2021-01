Il Mattino: Napoli-Juve nessuna inversione di campo

Al contrario di quanto pensato dalla Lega la partita del 13 febbraio si disputerà regolarmente al Maradona. Bisognerà attendere per recuperare Juve-Napoli

Nei giorni scorsi avevamo scritto del paradosso che rischia di avvenire dopo tanto rumore, cioè sul rischio concreto che non si riesca a trovare una finestra per disputare Juve-Napoli a causa dei calendari affollati.

Una delle possibilità prese in considerazione dalla Lega era stata quella di un’inversione di campo per la sfida in programma il 13 febbraio allo stadio Maradona e di giocarla a Torino, invece, come riporta oggi il Mattino resta tutto confermato. Napoli-Juve si disputerà regolarmente al Maradona alle 18 del 13 febbraio e bisognerà aspettare il percorso delle due formazioni in Europa per capire quando sarà possibile recuperare la gara d’andata