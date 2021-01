Il Mattino: dopo il ko col Verona, il Napoli muto nello spogliatoio. Non reagisce alle parole di Gattuso

Volti tristi e silenzio, anche nel bus per l’aeroporto. “La squadra è bloccata: in pochi lasciano il proprio posto per andare a fare la doccia”. “Sono tutti fermi, quasi paralizzati”

Il Mattino descrive l’aria che si respirava ieri pomeriggio negli spogliatoi del Napoli al Bentegodi. La squadra è apparsa come annichilita dopo la sconfitta contro il Verona.

“La squadra resta in religioso silenzio quando torna nello spogliatoio. In molti sono a pezzi, anche sotto l’aspetto fisico”.

Gattuso li ha raggiunti ed ha iniziato il suo sfogo, che però, di fronte alle loro facce, è durato poco.

“Ma dura poco però lo sfogo di Rino, perché si gira attorno è vede lo sconforto sul volto dei suoi ragazzi. Non si può e non si deve infierire”.

Il tecnico si ferma

“perché capisce che i suoi sono mortificati per quello che hanno fatto, per una prestazione da incubo”.

E ancora:

“La squadra è bloccata: in pochi lasciano il proprio posto per andare a fare la doccia. Ascoltano Gattuso che ripete quello che aveva spiegato il sabato: non dovevamo palleggiare e voi lo avete fatto. Non è un dramma ma il colpo è duro da mandare giù. Sono tutti fermi, quasi paralizzati mentre Gattuso fa l’elenco degli errori, delle cose non fatte. E di quelle fatte male. Ma dura tutto poco, perché la squadra non reagisce, non replica“.

I volti restano tristi anche nel pullman che porta la squadra all’aeroporto.

“Sul bus che porta in aeroporto, i volti sono ancora cupi. Nessuno scherza, nessuno reagisce. Il ds Giuntoli prova a rincuorare tutti ma la squadra ha capito che il 3-1 in una Verona fatale anche per loro, non sarà semplice da mandare giù”.