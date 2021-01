Il dj Joseph Capriati accoltellato dal padre dopo una lite in famiglia, è grave

Una banale lite col fratello esacerbata forse dalla tensione per il lockdown, degenera in tragedia. Arrestato il padre, incensurato ed ex agente penitenziario

Una lite violenta dopo una banale discussione in famiglia. Una lite che si trasforma in tragedia. E’ la sintesi della storia Joseph Capriati, dj del casertano noto a livello internazionale accoltellato al petto dal padre e ridotto tra la vita e la morte all’ospedale di Caserta. Il padre, Pietro, 61 anni, è un ex sostituto commissario del carcere di Arienzo. Ha lavorato lì fino a due anni fa, ora è in pensione. E’ stato arrestato.

Repubblica Napoli descrive la famiglia come tranquilla e racconta la dinamica del fatto, accaduto venerdì.

Nella villetta a due piani di Caserta, dove abita la famiglia, è ora di cena. A tavola ci sono Joseph, il padre, la madre e il fratello. Inizia una discussione accesa, che il quotidiano attribuisce, forse, al clima di tensione accumulato durante i mesi di lockdown. Il 15 dicembre il dj era tornato a casa da Barcellona, dove vive, visto che la pandemia aveva ridotto notevolmente i suoi impegni in giro per il mondo.

“Vola qualche pugno tra i fratelli, Joseph avrebbe anche colpito il padre. Al culmine della lite, Pietro Capriati impugna il coltello da cucina e colpisce al torace il figlio. In pochi attimi succede l’inverosimile. Joseph cade a terra, la mamma urla. Interviene anche uno zio di Joseph. Con il fratello trasporta il giovane ferito all’ospedale di Caserta”.

Qui il dj viene sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Ora è in prognosi riservata. Il professor D’Agostino, direttore del reparto di Chirurgia, dove è stato operato, dichiara:

«Il ragazzo è arrivato con una ferita potenzialmente mortale al torace, molto profonda che ha interessato i polmoni. È stato sottoposto anche a trasfusione. Al momento i parametri sono stabili e questo ci fa ben sperare, ma la prognosi resta riservata per almeno altre quarantotto ore ed è ancora in pericolo di vita».

Il Corriere della Sera ricorda che:

aveva iniziato la carriera ad appena 11 anni in una discoteca locale con lo pseudonimo di Prince Dj. Il primo album era arrivato nel 2010, quindi nel 2012 era approdato alla discoteca Le Grand di Ibiza. Detiene il record di musica senza interruzione per 25 ore 30 minuti, stabilito a Miami. ed è considerato un talento internazionale.