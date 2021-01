Il Barcellona vuole dimostrare in tribunale che Setién è scarso, per non pagarlo

Il tecnico esonerato ha fatto causa al club che non gli paga lo stipendio. Ma il Barca vuole appellarsi alle sue “scarse capacità” come giusta causa

Il giornalista Jordi Martí ha spiegato a SER Catalunya, che il Barcellona ha intenzione di dimostrare in tribunale l'”incapacità” e gli “atteggiamenti sbagliati” di Quique Setién, per non pagare la restante parte degli stipendi che spetterebbero al tecnico dopo l’esonero.

Setién ha rivelato a Cadena SER che il Barça non lo ha ancora pagato, e non ha alcuna intenzione di farlo. E per questo motivo gli ha fatto causa. La novità è che i legali del club puntano su argomenti che potrebbero essere classificati come “intangibili”: in pratica, s’è dimostrato – secondo loro – troppo scarso.

Setién prese il Barça da capolista e dopo una stagione a dir poco travagliata, chiuse la sua avventura con la peggiore sconfitta europea della storia del club: il 2-8 a Lisbona dal Bayern.

Il 17 settembre 2020, Setién ha citato in giudizio il Barça, rivendicando il pagamento degli stipendi che sarebbero spettati fino a fine contratto: quattro milioni di euro lordi. La causa non ha impedito a Koeman di sedersi in panchina.

In una situazione diversa sono i suoi assistenti – Eder Sarabia (che recentemente ha firmato per l’Andorra di Piqué), Fran Soto e Jon Pascua – che sono riusciti a chiudere la loro situazione con la liquidazione.