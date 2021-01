Guardiola sull’esonero di Lampard: “Si parla di progetti e di idee, ma non esistono”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, si è espresso così sull’esonero di Frank Lampard durante la conferenza stampa di presentazione alla sfida col West Bromwich Albion di Premier League.

Si parla tanto di progetti e idee, ma non esistono. Devi vincere o vieni esonerato. Spero di vedere presto Frank e di andare a mangiare insieme quando il lockdown sarà finito. Non giudico la decisione del Chelsea, la rispetto, ma nel nostro modo sei obbligato a vincere. I dirigenti vogliono tutto rapidamente, ma ogni tecnico ha bisogno di tempo per fare ciò in cui crede e accade ovunque. In un mese puoi abbandonare tutto ciò che costruisci perché anche le altre squadre hanno ottimi giocatori. Allora sei a rischio.