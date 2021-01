Gazzetta: Zaccagni piace molto a Gattuso e De Laurentiis, per versatilità e costi contenuti

Il club teme solo che il calciatore possa preferire un’altra squadra e per questo è possibile che Gattuso prenda il telefono per convincere il ragazzo a spostarsi al Sud

Non c’è ancora una trattativa vera e propria, secondo la Gazzetta dello Sport, tra il Napoli e il Verona per Zaccagni. Il calciatore piace moltissimo a Gattuso per la sua capacità di rivestire diversi ruoli

Nel 4-2-3-1 degli azzurri, Zaccagni diventerebbe un nuovo Zielinski, capace di giocare dietro la prima punta, ma con le sue caratteristiche potrebbe agire anche da esterno sinistro, piuttosto che da mezzala nel 4-3-3.

E piace moltissimo anche al presidente

Ad Aurelio De Laurentiis – molto attento a ridurre il monte ingaggi e i costi – piace anche portare avanti una trattativa del genere, con un giocatore italiano già entrato nell’orbita del c.t. Roberto Mancini in Nazionale e che ha costi non esorbitanti

A causa della grande concorrenza, il Napoli teme però di poter ripetere l’affare Amrabat, quando l’operazione non andò in porto per volere del calciatore che preferì l’offerta della Fiorentina. Propio per questo

Gattuso in futuro potrebbe anche prendere il telefono per convincere il ragazzo a spostarsi al Sud