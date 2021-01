Gazzetta: “Sicuri che il problema sia Gattuso? De Laurentiis si interroghi sulla società”

La Gazzetta definisce il contratto di Gattuso la tela di Penelope, ricorda le parole di De Laurentiis a dicembre sull’accordo ma quelle parole sono rimaste senza conseguenze. Il quotidiano, con Maurizio Nicita, si chiede se il problema sia Gattuso.

Si potrà decidere anche di interrompere il rapporto con l’allenatore calabrese, ma siamo sicuri che il problema sia lì? Questa squadra non è capace di reagire alle difficoltà, ma vi sembra il carattere quello che manca a uno soprannominato Ringhio? Da troppi anni e pur cambiando guida e protagonisti in campo questa squadra ha sempre fallito l’ultimo step per salire ai massimi livelli. Qualche domanda sulla organizzazione societaria dovrebbe porsela anche il presidente, che nei primi 10 anni ha fatto crescere in maniera esponenziale i risultati ma da qualche anno è rimasto nel limbo delle buone intenzioni.