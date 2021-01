non è un caso infatti che la formazione di Gattuso le abbia prese sempre contro le sue pari, vedi Lazio, Milan, Inter e Juve.

Determinazione, questa è mancata al Napoli, secondo la Gazzetta dello Sport, per poter vincere la Supercoppa contro la Juve. Ma non è stato un episodio, non è un caso infatti che la formazione di Gattuso le abbia prese sempre contro le sue pari, vedi Lazio, Milan, Inter e Juve.

Questo Napoli non sa osare, in determinate partite è vittima dei suoi stessi timori.

Eppure Gattuso non è mai stato un calciatore arrendevole, mentre invece da tecnico sembra pare tanta fatica nel trasmettere ardore alla sua squadra, basta vedere quanto l’ansia e il peso abbia condizionato la prestazione di Insigne e il suo rigore

non è casuale nemmeno che Insigne e Zielinski, i due giocatori più rappresentativi del momento, scompaiano ogni qualvolta c’è da tirare fuori gli attributi.