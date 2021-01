Gazzetta: Pirlo è l’uomo giusto per la Juventus?

Pirlo è l’uomo giusto per questa Juve? Se lo chiede Andrea Di Caro sulla Gazzetta dello Sport, analizzando la sconfitta della squadra bianconera ad opera dell’Inter per 2-0.

Conte stravince la sfida con Pirlo. La Juve, la cui caratteristica “è sempre stata quella di non fallire mai le partite decisive”, stavolta, invece “l’ha «toppata» in modo clamoroso e inaspettato, da tutti i punti di vista: tattico, tecnico, fisico”.

E’ difficile, scrive, commentare una prestazione così brutta. Non significa però che la Juve sia fuori dai giochi. Il prossimo obiettivo è la Supercoppa contro il Napoli, mercoledì.

“«La Juve non sbaglia mai due partite di fila», altra certezza recitata a memoria per decenni che rischia di essere sgretolata in questa ondivaga prima parte di stagione, in cui la Signora ha alternato grandi risultati e altrettanti flop. Gli eroi bianconeri sono stanchi e non garantiscono più la continuità del passato: si capisce adesso perché la società abbia avviato il suo ampio e necessario rinnovamento andando a caccia di giovani talenti. Giovane (e inesperto…) è però anche l’allenatore. Così torna di attualità il quesito: è Pirlo l’uomo giusto?”.