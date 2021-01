Gazzetta: Mertens pronto a subentrare in corsa contro la Fiorentina

Il belga giocherà un tempo del match, in attesa di rilanciarsi completamente nella finale di Supercoppa contro la Juve

Contro la Fiorentina, domenica, nel Napoli sarà la volta del ritorno in campo di Dries Mertens. Il belga dovrebbe disputare almeno un tempo della partita, a quanto scrive la Gazzetta dello Sport. L’idea è di fargli prendere confidenza con il campo dopo l’infortunio per poi lanciarlo dal primo minuto in Supercoppa, contro la Juventus, il 20 gennaio.

“Mertens, invece, è pronto: potrebbe giocare già domenica contro la Fiorentina. Magari un tempo, per poi rilanciarlo completamente nella finale di Supercoppa con la Juve, in programma mercoledì”.