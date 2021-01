Gazzetta: Lozano è la vera novità del Napoli in questa stagione

Oggi Gattuso lo impiegherà come centravanti per cercare di superare il problema della poca concretezza sottorete. In attesa del recupero di Osimhen ci si porta avanti col lavoro

“ E’ indiscutibile che la novità vera di questo Napoli sia proprio lui. Nel giro di cinque mesi è passato dalla condizione di precario a quella di imprescindibile. E di certo l’evoluzione non è avvenuta per grazia divina”.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Che loda sia l’impegno dell’allenatore che quello del messicano per la valorizzazione di un acquisto da 50 milioni.

Oggi Gattuso impiegherà Lozano come centravanti. E’ accaduto solo una volta, finora, a luglio scorso in Parma-Napoli e l’evento fu accolto solo da critiche. Ma Lozano vive un momento di splendida forma.

“L’idea di Gattuso è quella di provarlo alla Mertens, per intenderci, in quella posizione che ha stravolto la carriera del belga in positivo, ovviamente. La velocità e la rapidità d’esecuzione evidenziate da Lozano potrebbero essere capitalizzate meglio avvicinandolo di più alla porta. In questo modo, l’allenatore vorrà provare a superare il problema della poca concretezza sotto rete. Un esperimento, certo, in attesa del pieno recupero di Victor Osimhen. Intanto, però, ci si porta avanti col lavoro“.