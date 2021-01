Gazzetta: il Milan teme che l’inserimento di Mandzukic creerebbe un problema di spogliatoio 

I dirigenti rossoneri e Pioli valutano l’opportunità di inserire nel gruppo un calciatore con una spiccata personalità come il croato. E poi, come lo accoglierebbe Ibra?

Il Milan cerca un vice Ibrahimovic e Mandzukic si è offerto. Ma il club rossonero riflette, scrive la Gazzetta dello Sport. Non sono le qualità del calciatore in discussione, e nemmeno il costo dell’operazione, ma la dirigenza teme che la personalità pronunciata di Mandzukic possano rappresentare un problema all’interno dello spogliatoio.

“Le qualità dell’ex juventino sono fuori discussione, anche il costo dell’operazione appare in linea con la politica del club. Semmai, i dirigenti rossoneri e Stefano Pioli stanno valutando l’opportunità di inserire (o meno) nel gruppo un altro elemento dalla spiccata personalità, come il croato. E lo stesso Ibrahimovic, come lo accoglierebbe? I sondaggi sono partiti a Milanello e dintorni. Non a caso ieri non ci sono stati approfondimenti nella trattativa”.