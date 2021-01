Gazzetta: De Laurentiis vuole dare l’esempio, Osimhen rischia una multa da 200mila euro

Il presidente è intenzionato a lanciare un segnale chiaro alla squadra. Sarà richiesta al Collegio Arbitrale la massima multa prevista

“Il sincero pentimento di Victor Osimhen non gli risparmierà una multa salata”.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport, raccontando che l’attaccante nigeriano ha provato a spiegare ai dirigenti del Napoli i video imbarazzanti che lo ritraggono alla sua festa di compleanno

“raccontando di una festa a sorpresa, di cui non era a conoscenza”.

Ma è difficile spiegare come mai non indossasse neanche la mascherina. E’ questo che al presidente De Laurentiis non è andato giù.

“Ed è proprio questo che De Laurentiis non può perdonare, anche per dare l’esempio a una squadra che nella scorsa primavera restò sempre in sede durante il lockdown senza mai tornare nei propri luoghi di provenienza”.

Victor era stato autorizzato dalla società a recarsi in Nigeria ma avrebbe dovuto fare attenzione e invece non ha preso le necessarie misure per difendersi dal virus.

“Per questo il Napoli inoltrerà una raccomandata di contestazione al tesserato, formulando poi al Collegio Arbitrale che sarà formato – da regolamento – la richiesta che sarà per la multa massima prevista, del 50 per cento dello stipendio lordo mensile. In soldoni il calciatore rischia di pagare 200 mila euro di multa la sua festa di compleanno. In casa azzurra non si intende infierire, ma dare un segnale chiaro. Perché questa pandemia ancora è un pericolo e rispettare i protocolli rimane fondamentale. Per la salute, prima che per i risultati”.