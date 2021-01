Gattuso: «Si sono raccontate tante storielle sulla squadra che ce l’aveva con me e io con loro»

«Io so cosa pensano i miei ragazzi e loro sanno cosa penso io. Sono contento e onorato di allenare questa squadra che è una grande squadra a cui manca solo un pizzico di cazzima»

Grande soddisfazione nelle parole di Rino Gattuso ai microfoni di Dazn dopo la vittoria tennistica messa a segno contro la Fiorentina. Una soddisfazione per una gara convincente della squadra che non si è lasciata andare

«Venivamo da due prestazione sia in Coppa Italia che con l’Udinese che avevamo concesso tanto agli avversari e ho chiesto alla squadra di non concedere. Abbiamo lavorato a livello teorico sugli scivolamenti e di non prendere imbucate. Oggi abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato. La squadra in fase di non possesso mi è piaciuta oggi»

In settimana c’è stato anche un momento di svago, di relax e unione per la squadra che Gattuso ha ritenuto importante per rinsaldare il gruppo

«Sono state dette tante inesattezze, che la squadra che ce l’aveva con me e io ce l’avevo con la squadra. A qualcuno piace raccontare delle storielle e bisogna accettarlo. Poi io so cosa pensano i miei ragazzi e loro sanno cosa penso io. Sono contento e onorato di allenare questa squadra che è una grande squadra a cui manca solo un pizzico di cazzima in più»