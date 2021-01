Gasperini: “Ilicic? È tornato a divertirsi e a giocare, serve quello per provare le giocate”

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma.

“Col Parma dobbiamo stare attenti, le squadre quando sono in queste condizioni danno qualcosa in più. Abbiamo voglia di continuare questa striscia, bisognerà mettere in campo le caratteristiche migliori”.

Qualche scelta differente in attacco?

“Sono tutte armi che abbiamo nella nostra squadra, verranno valutate. Non c’è molto tempo, è il primo allenamento pieno che facciamo dopo domenica. Ho delle certezze sulla formazione di domani, ma voglio anche valutare l’allenamento di oggi se c’è qualche fastidio fisico o meno. Non ho molta voglia di variare, con 5 cambi non c’è bisogno di turnover. Non va fatto per accontentare le rose, cambiare cinque giocatori è di per sé un turnover, il resto rischia di creare false attese“.

È presto per fare valutazioni sulla classifica?

“Inizia a essere significativa, le big non stanno sbagliando. Stanno facendo un ottimo campionato, sarà una bella gara di resistenza, a eliminazione. Hanno capacità e forza per rimanere nella parte alta, bisogna fare una striscia positiva per restare in quella posizione”.

Vede in campo maggiore aggressività?

“Non possiamo pensare in questi termini, dobbiamo vincere partite anche col minimo scarto, le gare prendono delle pieghe diverse. L’importante per me è la sicurezza della squadra, nelle ultime partite non è mai mancata. Il pareggio di Bologna viene interpretato in un modo, ma la prestazione è stata importante. Il risultato condiziona molto. Dal mio punto di vista so la difficoltà delle gare, si parte dallo 0-0”.

Su Ilicic: