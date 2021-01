Galli: «Le regioni a colori non hanno funzionato, a breve saremo messi male»

Ad Agorà: «I dati indicano che siamo in una situazione non tranquilla, con la possibilità di trovarci la prossima settimana con ospedali di nuovo in difficoltà. E’ ancora la seconda ondata, che non è mai finita»

Il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Agorà, su Rai 3. Ha contestato il sistema delle regioni a colori, preannunciando un peggioramento dell’epidemia a breve.

«Il sistema delle regioni a colori diversi non ha funzionato, visto che quelle peggio messe sono attualmente le Regioni che sono sempre state più o meno gialle. Per come si configura, la situazione ci dà elevate possibilità di essere messi male a breve. I dati indicano che siamo, non dico da capo, da in una situazione non tranquilla, con la possibilità di trovarci la prossima settimana con ospedali di nuovo in difficoltà».