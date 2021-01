Galeone: «Lozano è una ventata di freschezza. E’ il mio pupillo»

Al CorSport: «Corre, ti sta addosso, ti punta, ti fa male. Allegri? In questo periodo senza certezze, non avrebbe problemi. Se ne sbatterebbe degli assenti per Covid, lui inventa, trova soluzioni e vince».

Giovanni Galeone compie 80 anni. Il Corriere dello Sport lo intervista. Parla del suo passato calcistico, di quanto si è divertito.

«Io mi sono divertito sempre, mica solo quando ho vinto. E’ stato bello giocare ma anche allenare i ragazzi, i più puri: nel settore giovanile è stato uno spasso, ancora me lo ricordo quando provavo ad intortarli. Ho sempre avuto bisogno del contatto umano e lì ce n’era. Mentre ora stiamo chiusi in casa, come se ci avessero accoppati».

Parla anche di Allegri.

«In questo periodo senza certezze, Max non avrebbe problemi. Io capisco gli allenatori: non riesci ad allenarti e comunque, dopo aver preparato una partita, al sabato ti arriva il medico e ti dice che ci sono due positivi al Covid. Allegri se ne sbatterebbe degli assenti, lui inventa, trova soluzioni e vince».

Anche al CorSport critica la costruzione dal basso, come ha fatto nelle interviste rilasciate ieri ad altri quotidiani.

«La chiamano costruzione dal basso e io do fuori da matto. Il Napoli, sempre a Udine, due settimane fa, ha preso gol perché Hysaj ha dovuto appoggiare su Rrahmani. Ma giocate in avanti, per la miseria: perché fare tanta strada e poi tornare dal centrale difensivo? Le pare che un portiere debba toccare più palloni di un centrocampista? Ci fosse stata la gente negli stadi, li fischierebbero, sempre che a qualcuno in tribuna non fosse venuto un infarto».

C’è anche un pizzico di Napoli, nell’intervista a Galeone. Dice che gli piace Lozano.

«Lozano del Napoli è una ventata di freschezza. Corre, ti sta addosso, ti punta, ti fa male. Si è messo anche a segnare, dopo una prima stagione un po’ così. Aveva bisogno di conoscersi meglio e di scoprire l’Italia. E’ il mio pupillo».