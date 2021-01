Fonseca: “Inter e Juve si giocano lo scudetto. Sono candidate anche Milan, Napoli e Atalanta”

Alla vigilia del match con il Crotone, l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa. I giallorossi devono fare i conto con le assenze di Santon, Spinazzola, Pedro, Calafiori e Zaniolo.

“E’ stata una partita fisicamente pensate con la Sampdoria. Non abbiamo tempo per recuperare, ma non sto pensando alle prossime partite. E’ possibile che cambierò due-tre giocatori. Ho fiducia per fare questo”.