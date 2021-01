De Zerbi: “Domani indosseremo la maglia del Sassuolo, non quella della salute”

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Spal.

“Non so se possa essere la strada più corta perché negli ultimi anni la Coppa Italia ha acquisito maggiore prestigio e devi poi scontrarti con le big. So che domani indosseremo la maglia del Sassuolo e non con la maglia della salute, vuol dire che è un avvenimento importante, dobbiamo onorare tutte le volte che indossiamo la nostra maglia. E’ una partita vera e se la disputiamo al meglio ci dà vantaggio anche per il Parma domenica, altrimenti oltre ad arrabbiarmi, ci penalizza anche in vista del Parma. Non vuol dire che il risultato oscuri tutto ma guai che qualcuno pensi che sia una partita meno importante. C’è una partita contro la SPAL allenata forse dal mio più grande maestro. Sono legato da grande affetto, sono emozionato, vedere una persona che mi ha allenato da 4 anni sarà una sensazione strana pensando a quello che gli ho combinato da giocatore, ci sto pensando e mi emoziona”.