De Sica: “Verdone? Gli promisi le versioni di greco per fare amicizia, ma avevo chi me le passava”

Christian De Sica continua a raccontare un po’ di sé in quest’anno che lo vede compiere 70 anni. A Sette, il settimanale del Corriere della Sera ha raccontato delle differenze tra lui e suo padre in casa

«Io passo l’aspirapolvere e lucido tutto con il Sidol. Mio padre non entrava nel negozio neppure per comprarsi le cose per sé, era mia madre che comprava le camicie bianche per lui. Ricordo che mia madre una volta riuscì a farsi accompagnare dal salumiere, ma quando sono usciti con il pacchettino, lui ha detto: “Non mi fare mai più una cosa del genere”. Un uomo non può andare a fare la spesa…»

E poi la nascita della sua amicizia con Verdone nata sui banchi di scuola, grazie alle versioni di greco

«La realtà è un po’ più bassa, io ero stato bocciato in prima liceo per una brutta tonsillite e sono arrivato in una classe dove non conoscevo nessuno e un po’ mi guardavano storto per la storia del figlio di papà. Ho visto un banco libero vicino a Carlo e gli ho detto se mi fai sedere ti do tutte le versioni dal greco. Ma è che mi ero arruffianato chi me le poteva dare già tradotte giuste».