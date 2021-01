De Luca firma l’ordinanza: le medie tornano a scuola il 25 gennaio, le superiori il 1 febbraio

Per i ragazzi delle superiori saranno i dirigenti scolastici a stabilire se far rientrare gli studenti nella percentuale minima del 50% o del 75%.

Dopo le decisioni del Tar Campania, arriva l’ordinanza del governatore De Luca. In Campania tornano in presenza anche medie e superiori. Le medie il 25 febbraio, lunedì prossimo. Le superiori, invece, una settimana dopo, il 1 febbraio.

A proposito delle scuole medie, l’ordinanza fa salva

“ogni verifica e determinazione di competenza dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici- di definire sollecitamente, d’intesa con le AASSLL, il modello organizzativo più idoneo, anche in relazione ai singoli contesti territoriali, per la realizzazione dell’attività di monitoraggio e/o screening sul personale, docente e non docente, della scuola, attraverso i medici di medicina generale; nonché sugli alunni delle classi e/o plessi presso i quali si riscontrino casi di positività, preferibilmente presso le sedi scolastiche, d’intesa con i Dirigenti scolastici, nonché alle AASSLL di verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza nelle scuole”.

Stessa valutazione da parte di sindaci e dirigenti scolastici è fatta salva per le superiori. In questo caso, saranno i dirigenti scolastici a stabilire se far rientrare gli studenti nella percentuale minima del 50% o del 75%.

Per le Università, la Regione raccomanda ai rettori

“l’adozione di piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che prevedano lo svolgimento delle attività a distanza, salve specifiche necessità di espletamento delle attività in presenza”.