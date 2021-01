Danimarca, nasce l’app del sesso legale: scrivi «lo voglio» e hai 24 ore per farlo “consenziente”

Su La Stampa. Si chiama “iConsent” e dà la possibilità di stipulare un contratto valido 24 ore. Suggerisce anche link su contraccezione e pagine che offrono aiuto in caso di abuso

In Danimarca nasce l’app del sesso. Basta pronunciare la frase «Sì, lo voglio» con un clic per dare il consenso a fare sesso con un altro utente della stessa app. Una sorta di contratto valido per 24 ore. La notizia è su La Stampa.

L’app si chiama iConsent, è sviluppata dall’azienda Schellenbauer&Co, ed al momento è disponibile solo su dispositivi Android.

Risponde ad una nuova legge introdotta il 17 dicembre in Danimarca, sul modello di quella svedese del 2018: dal 1 gennaio, l’amore senza consenso esplicito è considerato stupro. Dunque occorre esplicitarlo.

Il quotidiano ne spiega il funzionamento.

“L’utente A affida all’app il numero dell’utente B. L’applicazione contatta B, che può accettare o rifiutare. Vengono anche proposti suggerimenti su contraccezione e link a pagine che offrono aiuto in caso di abuso. La «corrispondenza di amorosi sensi» ha 24 ore per consumarsi, poi il contratto scade”.