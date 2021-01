CorSport: scontro Ibra-Lukaku, la Procura Figc valuta l’apertura di un’inchiesta

La Procura Figc starebbe valutando se aprire o meno un fascicolo d’inchiesta su quanto accaduto durante il derby di Milano tra Ibrahimovic e Lukaku. Lo scrive il Corriere dello Sport, che spiega che, se pure gli ispettori a bordo campo non avessero sentito le parole dei due, potrebbero attingere alle ricostruzioni di giornali e tv.

“Anche se non lo avessero fatto, ci sarebbe comunque spazio per l’apertura di un’inchiesta in base alle ricostruzioni dei giornali e delle televisioni, che hanno riportato le parole pronunciate dai due “contendenti”. Ieri c’è stata pure qualche aggiunta, in particolare alcune frasi pesanti in più di Lukaku. Ad ogni modo, qualora fosse aperto un fascicolo d’inchiesta, la procura raccoglierebbe tutto il materiale, quindi immagini televisive e audio, e poi valuterebbe se deferirli o no. In tal caso ulteriori sanzioni non potrebbero essere escluse”.