Corsport: «I 143 milioni di motivi per cui De Laurentiis ce l’ha con Giuntoli»

Tanto ha speso il Napoli in un anno. Ma Giuntoli ha ancora tre anni di contratto con un ingaggio da “nababbo”: un milione e 200mila euro

Il confine del fallimento tecnico-economico del Napoli è richiuso nella qualificazione alla prossima Champions, ricorda il Corriere dello Sport. Ricordando che il Covid ha azzerato i ricavi delle società di calcio se non quelli derivanti dalle competizioni. Ma nel caso del Napoli, se i ricavi si sono azzerati non si può dire lo stesso per le spese, il club azzurro infatti da gennaio 2020 a oggi ha speso 143,5 milioni di euro. Nel dettaglio: 14 milioni per Rrahmani, 23,5 per Politano, 16 più 4 di bonus per Petagna, 20 per Lobotka, 12 per Demme, 50 per Osimhen e 1 milione per Bakayoko.<

Ecco perché De Laurentiis ha cominciato un certo distanziamento sociale da Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo che ha rinnovato il suo contratto due anni fa (marzo 2019) e dunque ha altre tre stagioni da «nababbo”, da un milione e duecentomila euro. È un bel po’ che il rapporto tra il presidente e il diesse è cambiato, talvolta si sono limitati a trasformare le necessità in virtù, ma lo strappo si percepisce.