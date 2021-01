CorSport: Giuntoli fa la ramanzina a Osimhen e gli annuncia la multa da parte del Napoli

Alla società non è piaciuto il comportamento dell’attaccante. Il ds gli ha mostrato comprensione ma gli ha ricordato i doveri a cui un professionista con la sua valutazione e il suo stipendio deve rispondere

La leggerezza di Victor Osimhen non è piaciuta al Napoli. L’attaccante nigeriano ha preso parte alla festa organizzata in Nigeria per il suo compleanno senza badare ad indossare la mascherina né al distanziamento necessario per difendersi dal Covid. Con tanto di video che lo immortalano. E, al suo rientro in Italia è risultato positivo al virus.

Il Corriere dello Sport racconta che Giuntoli lo ha rimproverato per questo, annunciandogli una mega multa da parte della società.

“Un discorsetto affettuosamente diretto, propedeutico a decisioni che potrebbero arrivare, perché una multa per Covid non s’è mai vista e però può darsi che stavolta compaia nelle casistiche”.

Giuntoli, continua il quotidiano sportivo,

“gli ha parlato, gli ha mostrato comprensione però gli ha anche ricordato i doveri a cui un professionista valutato settanta milioni di euro e con uno stipendio da quattro milioni netti deve rispondere verso se stesso e verso la società”.

A quanto ammonterà la multa? Il Napoli ancora non ha deciso, scrive il CorSport. Non sarà certo di 250mila euro, come hanno ipotizzato i media nigeriani.

“Ma Giuntoli ha però, attraverso l’entourage del calciatore, lasciato capire che un segnale verrà lanciato, forse anche simbolico, perché quel party, visto il clima, va oltre ogni forma di accortezza e rappresenta un atto di imprudenza, non una semplice superficiale divagazione”.