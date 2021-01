Corsport: “Andiamo a battagliare”, l’elettroshock di Gattuso per spingere il Napoli

Cominciano domani a Udine le 10 giornate di Napoli in cui la squadra dovrà mettersi a correre per tornare a vincere e recuperare i punti persi

Domani a Udine cominciano le 10 giornate del Napoli che termineranno a Reggio Emilia con la finale di Super Coppa, secondo il Corriere dello Sport. Dopo la brutta serata contro lo Spezia ora il Napoli deve rimettersi a correre senza perdere tempo

andiamo a battagliare: è quello che Gattuso ha ripetuto ai suoi in occasione degli allenamenti di ieri e giovedì, ed è anche l’unica possibilità che il Napoli ha di provare a cancellare un periodo che dal 16 dicembre a oggi, e dunque dalla notte di San Siro in poi, racconta di tre sconfitte (Inter, Lazio, Spezia); un pareggio all’ultima pericolosissima curva (Torino) e una sola vittoria (Cagliari).

Un bottino magro, troppo magro per una squadra che ha come obiettivo la qualificazione in Champions soprattutto nell’ottica di una programmazione futura del club che non ha alle “spalle petrodollari o il vento dell’est. Proprio per questo Gattuso si aspetta una reazione dopo le sue urla

Facciamo anche dopo l’elettroshock di domenica: ha urlato, Gattuso, provando ad alimentare un fuoco che dovrà animare i suoi sia domani, sia mercoledì negli ottavi di Coppa Italia contro l’Empoli e domenica prossima con la Fiorentina