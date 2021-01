Corsport: “Alex Sandro positivo, per i tifosi Juve la sentenza Coni è una ferita ancora aperta”

“Invocano da parte del club la richiesta di rinvio di Milan-Juve ma la partita non è in dubbio. Juve preoccupata per il rischio contagio”

Nelle prossime ore i calciatori bianconeri effettueranno ulteriori tamponi, cui si aggiungeranno anche quelli previsti per domani, giorno di gara, come stabilito dal protocollo per i gruppi squadra che hanno al loro interno delle positività documentate. E logicamente la speranza è che non siano ulteriori sorprese, anche perché il mese di gennaio è fondamentale per la Juve che giocherà in pratica ogni tre giorni su tre fronti, tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. All’orizzonte ci sono, nell’ordine, Milan, Sassuolo, Genoa (coppa Italia), Inter e Napoli (Supercoppa).

Riparte anche la polemica mai sopita per la sentenza Coni su Juve-Napoli. Sempre il Corsport.

A poche ore dal match col Milan, la positività di Alex Sandro ha però riacceso discussioni e provocazioni tra i tifosi via social sul caso dei casi: la recente sentenza del Collegio di Garanzia del Coni su Juve-Napoli rappresenta una ferita ancora aperta, non sono pochi quei tifosi che vorrebbero vedere un altro tilt del sistema invocando la richiesta del rinvio da parte del club, per “vendetta” più che per paura del Milan. Non ci sarà.

La programmazione di Milan-Juve non appare in discussione, ovviamente nella speranza che i nuovi esami non riservino sgradite sorprese con oltre dieci positività in tutto: c’è un protocollo e quello vale, d’altronde. Il mantra non cambia.