Corsera: La Coppa Italia è un punto d’orgoglio per Gattuso

Il Corriere della Sera spiega l’importanza della gara di oggi contro l’Empoli che permetterebbe al Napoli, non solo il passaggio in Coppa Italia, ma anche un avvio positivo per una settimana ricca di impegni che culminerà con la Supercoppa contro la Juve

La Coppa Italia è un punto d’orgoglio per Rino Gattuso: l’ha vinta a giugno (e oggi ricomincia il torneo dagli ottavi contro l’Empoli) e si è regalato la sfida per un altro trofeo, la Supercoppa (il 20 a Reggio Emilia contro la Juventus). Tutto in otto giorni, e servirà anche per allentare la pressione, diradare veleni e polemiche sui risultati altalenanti del Napoli in campionato e sul consiglio pubblico dell’allenatore, evidentemente poco gradito, di «non dare retta ai social».