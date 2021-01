Corriere: dopo la sentenza del Coni a favore del Napoli la Juve si è squagliata

La Juve di un tempo avrebbe reagito in modo feroce. Invece tra i bianconeri c’è un clima strano, che rischia di alimentare la convinzione che non sia l’anno giusto per vincere un altro scudetto.

Lo scrive il Corriere della Sera che parla di un clima strano che aleggia tra i bianconeri.

“La Juve di prima avrebbe reagito in un modo feroce, questa sembra circondata da un clima strano, nel quale ogni circostanza avversa rischia di alimentare la convinzione, più o meno inconscia, che non sia l’anno buono per vincere un altro scudetto: l’esempio più recente di questo piano inclinato nel quale Madama rischia di scivolare è quello della clamorosa sconfitta contro la Fiorentina, arrivata poche ore dopo la sentenza che ha ribaltato la vittoria a tavolino sul Napoli. Invece di dare un segnale forte, la Juve si è squagliata e il suo allenatore ha evocato le vacanze natalizie come possibile fonte di deconcentrazione: se la vecchia anima da combattenti non c’è più, non è ancora chiaro cosa ci sia al suo posto, dato che i bianconeri non hanno ancora battuto una squadra tra le prime dieci in classifica”.