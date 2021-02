Questo è un Napoli a prova di fegato, vince chi resta fino al 90esimo con televisore acceso…

Il cucciolo macedone entra in una classe occupata da persone russanti e urla la protesta contro la mediocrità. Elmas!

🤔4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-1 stiamo dando i numeri da parecchio ma alla base c’è sempre il solito concetto. ‘Come giochiamo?” Boh!?

Tutti indietro oooh uno avanti eeeeh Ammuina.

😁La penultima in classifica viene al Maradona e ci schiaccia senza manco volerlo per quaranta minuti. Un macigno allo stomaco, il bicarbonato lo offre Politano… Per caso cameriere in un bar chiuso da tempo.

😑 Con il pubblico presente sarebbero stati fischi e pernacchie perché la noia da queste parti non la tolleriamo e non la tollereremo mai. Ridateci la gioia del pallone!

😎 Se Gattuso è nervoso perché non sente la fiducia noi siamo grati a lui per averci finalmente dato quel veleno che tanto invoca. Tutto assieme, manco a gocce. ” Onesto speziale..” Direbbe Shakespeare.

🙄KK, Manolas, Maksi,Di Lorenzo, Hysaj tutti assieme… Meret si è preso collera, il doppio portiere contro nessuno sarebbe servito come il pane.

😅😥 Abbiamo vinto, il nostro mister ci sta mostrando la via, questo è un Napoli a prova di fegato, vince chi resta fino al 90esimo con televisore acceso…

Forza Napoli Sempre e Comunque ❤

E che Maradona v’accumpagne.