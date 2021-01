Calcagno (Aic): “La metà dei club paga puntualmente gli stipendi. Bisogna valorizzare chi gestisce bene”

“Non sono previsti tagli generalizzati. Ci sono anche squadre che sono state più brave. La nostra disponibilità c’è, ma i tagli non possono essere generalizzati e uguali per tutti”.

Il presidente dell’Assocalciatori, Umberto Calcagno, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la presentazione dell’album Calciatori Panini 2021. Ha parlato di stipendi e dei club che riescono o meno a pagarli in tempo.

“Qual è la situazione degli stipendi per i calciatori? Non sono poi tanti i club in difficoltà sotto questo aspetto, la metà delle società professionistiche stanno pagando puntualmente. Se c’è la necessità di affrontare nel migliore dei modi questa seconda fase dobbiamo anche valorizzare chi sta gestendo bene le cose. Nuovi tagli? Non sono previsti tagli generalizzati perché le situazioni sono più disparate, ci sono anche squadre che sono state più brave ad affrontare questo momento complicato. La nostra disponibilità c’è e continuerà ad esserci, ma i tagli non possono essere generalizzati e uguali per tutti”.