Zazzaroni: «Non c’entra niente la malattia di Gattuso, e allora il Bologna con Mihajlovic?»

A Radio Crc: «C’è qualcosa che non funziona e non è la stanchezza. È stata una partita vuota, il Napoli è più forte della sua classifica»

“È stata una partita vuota, il Napoli è decisamente superiore al Torino ed il secondo tempo è stato agghiacciante”, queste le parole del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, ai microfoni de “Il Sogno nel Cuore” programma in onda su Radio Crc. “Bisogna comprendere quali siano i mali degli azzurri sul piano del malumore, con vuoti di energie e di testa. Il match di ieri sera non mi è piaciuto per niente”.

Non credo che il problema degli azzurri sia dettato dal problema di Gattuso all’occhio – ha concluso Zazzaroni -; non è assolutamente paragonabile alla leucemia di Mihajlovic.

L’intervista è poi continuata ricordando l’ammutinamento degli azzurri dello scorso anno: “Ancelotti non si è mai schierato dalla parte della società, ha fatto ciò che fa un professionista. In quel momento doveva andare in ritiro e doveva andarci anche la squadra”.

La classifica del 2020? La squadra del Napoli, a parte qualche insufficienza sull’esterno sinistro, non è inferiore ad Inter e Milan. Ha una serie di soluzioni offensive che nessuno ha, a centrocampo ci sono Bakayoko e Demme. La squadra attuale è una delle più forti degli ultimi anni, quindi la motivazione delle prestazioni va ricercata altrove. C’è qualcosa che non funziona e non è la stanchezza. Credo ci sia sempre un difetto di personalità – ha continuato il Direttore -; con Sarri la personalità la faceva il gioco, adesso la squadra non è concreta e questo porta a svariati errori di distrazione. Il potenziale per migliorare c’è tutto”.

Zazzaroni è poi tornato sul match disputato ieri sera tra il Napoli ed il Torino: “Il secondo tempo è stato irritante, non rischiavano la giocata; menomale che Insigne ha fatto quel gol, perché perdere contro il Torino sarebbe stato imbarazzante. Il Napoli deve, quest’anno, assolutamente arrivare nei quattro, ma per farlo deve darsi una svegliata.

Eriksen? Conte vuole giocatori di corsa, vuole che i calciatori siano rapidi, oltre che fisici. Eriksen non lo è. Lobotka, dal canto suo, non è al livello del danese, non ha migliorato le prestazioni del Napoli, esattamente come Demme, a differenza invece di Politano. Se fossi De Laurentiis, andrei a prendere il Papu Gomez. Mi piacerebbe vedere un giocatore così dinamico, così tecnico negli azzurri”.

A proposito di Fabian Ruiz ha detto:

“Credo abbia la testa un po’ altrove e che nel centrocampo a due faccia fatica. Lo metterei dietro la prima punta. Tutti i giocatori hanno i loro problemi e le loro soluzioni, ma non metterei insieme il calo di Bakayoko con quello di Fabian Ruiz; non dipendono l’uno dall’altro. Si spera tornino al più presto Mertens e Osimhen. Il Napoli non ha problemi di attacco, ma difensivi”.