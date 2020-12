Webo: “Il rifiuto di giocare in Psg-Basaksehir ha cambiato il calcio”

L’assistente del club turco: “Essendo successo tutto questo in Champions League, ai livelli inferiori sarà facile prendere esempio”

Pierre Webo, membro dello staff tecnico del Basaksehir, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Daily Mail su quanto accaduto nella sfida col Psg.

Ci sarà un calcio prima e dopo questo episodio. Quanto è accaduto è successo ai massimi livelli: significa che in quelli inferiori, se qualcuno sente qualcosa, può succedere che i giocatori si fermino perché in Champions è stato fatto così. Quel momento ha dato una grande importante ai calciatori perché il calcio senza di loro non esiste.

Ho sentito che finalmente i giocatori erano tutti uniti, compatti e seri. Sono stato orgoglioso di questa cosa, non solo perché è stato a causa mia ma in generale.