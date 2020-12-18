UFFICIALE, Lazio-Napoli sarà diretta da Orsato con Mazzoleni al Var

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di serie A. Orsato sarà coadiuvato da Tegoni e Ranghetti,
Chiffi quarto uomo
- LAZIO – NAPOLI h. 20.45
ORSATO
TEGONI – RANGHETTI
IV: CHIFFI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VIVENZI
- ATALANTA – ROMA h. 18.00
DI BELLO
LONGO – CECCONI
IV: AYROLDI
VAR: IRRATI
AVAR: TOLFO
- BENEVENTO – GENOA h. 15.00
GIUA
ROCCA – TARDINO
IV: PEZZUTO
VAR: NASCA
AVAR: CARBONE
- CAGLIARI – UDINESE h. 15.00
PICCININI
LOMBARDO – PERROTTI
IV: VOLPI
VAR: GUIDA
AVAR: COSTANZO
- FIORENTINA – H. VERONA Sabato 19/12 h. 15.00
FOURNEAU
DEL GIOVANE – ROBILOTTA
IV: RAPUANO
VAR: GIACOMELLI
AVAR: DI VUOLO
- INTER – SPEZIA h. 15.00
FABBRI
VILLA – SCATRAGLI
IV: AURELIANO
VAR: VALERI
AVAR: DE MEO
- PARMA – JUVENTUS Sabato 19/12 h. 20.45
CALVARESE
MONDIN – BACCINI
IV: PRONTERA
VAR: DI PAOLO
AVAR: FIORITO
- SAMPDORIA – CROTONE Sabato 19/12 h. 18.00
MANGANIELLO
BOTTEGONI – RUGGIERI
IV: SOZZA
VAR: PAIRETTO
AVAR: DI IORIO
- SASSUOLO – MILAN h. 15.00
MARIANI
BINDONI – IMPERIALE
IV: ABISSO
VAR: DOVERI
AVAR: LIBERTI
- TORINO – BOLOGNA h. 12.30
PASQUA
PASSERI – CALIARI
IV: LA PENNA
VAR: MARESCA
AVAR: GALETTO