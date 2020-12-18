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18 Dicembre 2020
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UFFICIALE, Lazio-Napoli sarà diretta da Orsato con Mazzoleni al Var

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di serie A. Orsato sarà coadiuvato da Tegoni e Ranghetti,
Chiffi quarto uomo

UFFICIALE, Lazio-Napoli sarà diretta da Orsato con Mazzoleni al Var
Sono state rese note le designazioni ufficiali degli arbitri per la prossima giornata di campionato.
Lazio-Napoli sarà diretta da Orsato con Mazzoleni al Var
Queste tutte le designazioni
  • LAZIO – NAPOLI h. 20.45

ORSATO
TEGONI – RANGHETTI
IV: CHIFFI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VIVENZI

  • ATALANTA – ROMA h. 18.00

DI BELLO
LONGO – CECCONI
IV: AYROLDI
VAR: IRRATI
AVAR: TOLFO

  • BENEVENTO – GENOA h. 15.00

GIUA
ROCCA – TARDINO
IV: PEZZUTO
VAR: NASCA
AVAR: CARBONE

  • CAGLIARI – UDINESE h. 15.00

PICCININI
LOMBARDO – PERROTTI
IV: VOLPI
VAR: GUIDA
AVAR: COSTANZO

  • FIORENTINA – H. VERONA Sabato 19/12 h. 15.00

FOURNEAU
DEL GIOVANE – ROBILOTTA
IV: RAPUANO
VAR: GIACOMELLI
AVAR: DI VUOLO

  • INTER – SPEZIA h. 15.00

FABBRI
VILLA – SCATRAGLI
IV: AURELIANO
VAR: VALERI
AVAR: DE MEO

  • PARMA – JUVENTUS Sabato 19/12 h. 20.45

CALVARESE
MONDIN – BACCINI
IV: PRONTERA
VAR: DI PAOLO
AVAR: FIORITO

  • SAMPDORIA – CROTONE Sabato 19/12 h. 18.00

MANGANIELLO
BOTTEGONI – RUGGIERI
IV: SOZZA
VAR: PAIRETTO
AVAR: DI IORIO

  • SASSUOLO – MILAN h. 15.00

MARIANI
BINDONI – IMPERIALE
IV: ABISSO
VAR: DOVERI
AVAR: LIBERTI

  • TORINO – BOLOGNA h. 12.30

PASQUA
PASSERI – CALIARI
IV: LA PENNA
VAR: MARESCA
AVAR: GALETTO

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