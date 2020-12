Thorsby, il centrocampista economista della Samp che legge Piketty tra un gol e un assist

Intervista al Secolo XIX: «Grazie a me alcuni calciatori della Samp hanno già iniziato a comprare auto elettriche. I più giovani sono anche i più veloci a capire, è una cosa normale»

Il Secolo XIX intervista il calciatore della Sampdoria Morten Thorsby. Da un anno in Italia, si discosta dall’immagine a cui normalmente siamo abituati quando si parla di giocatori di pallone. Thorsby legge trattati di economia, tanto per cominciare, ed è fortemente impegnato nel campo dell’ecologia, con progetti ambiziosi in cui ha coinvolto anche il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. E sta educando anche i suoi compagni di squadra al rispetto dell’ambiente.

Racconta la reazione del mondo del calcio alle sue proposte ambientaliste.

«Fa un po’ di resistenza, però ogni anno è meglio del precedente. Il cambiamento è iniziato, ora bisogna accelerare».

I suoi compagni di squadra, però, sembrano seguirlo.

«Alcuni hanno già iniziato a comprare auto elettriche. Askildsen, Gaston Ramirez. I più giovani sono anche i più veloci a capire, è una cosa normale: per le persone che non sono più giovanissime il cambiamento può essere un problema. O semplicemente ne hanno meno voglia».

E stupisce sicuramente la sua risposta quando gli chiedono che libro stia leggendo.

«Thomas Piketty, Capitale e ideologia. Lo consiglio a tutti, cambia davvero il modo di pensare».