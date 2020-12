SportMediaset: emergenza in attacco per il Napoli

Emergenza in attacco per il Napoli che contro la Lazio non potrà avere a disposizioneper infortunio e anche Insigne per il rosso rimediato contro l’Inter. Gattuso dovrà reinventarsi il reparto offensivo e secondo quanto riporta Mediaset Sport, le sue scelte dovrebbero orientarsi a Petagna prima punta con Lozano e Politano dietro, uno dei quali dovrà essere adattato a sinistra