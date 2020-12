Speranza non rinnova l’ordinanza: la Campania torna zona gialla da domenica

Lo riporta Il Mattino. Soltanto l’Abruzzo resta zona arancione, dal 24 dicembre entreranno in vigore le restrizioni nazionali

Sarà solo per qualche giorno, ma la Campania vivrà i giorni che precedono il Natale in zona gialla.

Lo scrive il Mattino, che riporta che il ministro della Salute Roberto Speranza non ha rinnovato l’ordinanza e dunque la Campania passa in zona gialla insieme alla provincia di Bolzano, alla Toscana e alla Valle d’Aosta, mentre l’Abruzzo resta in zona arancione.

Dal 24 dicembre poi entreranno in vigore le restrizioni nazionali.

