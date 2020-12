Sky: Gomez in panchina. L’Atalanta non lo lascerà andare senza un indennizzo

Non sembra potersi risolvere la questione tra il Papu e Gasperini, il che porterebbe ad un addio del calciatore, ma l’Atalanta non lo lascerà andare gratis

Ancora panchina per il Papu Gomez che non partirà titolare oggi contro la Juve. Cresce l’idea che a gennaio potrà esserci una separazione tra il calciatore e la squadra bergamasca, ma non sarà un addio indolore, perché la società non è disposta a fare sconti come sottolinea Gianluca Di Marzio nel salotto di Sky prima della sfida contro la Juventus

«Gomez ha un ingaggio alto che non è alla portata di tutti, ma se pensa che l’Atalanta lo lascerà andare senza ricevere un indennizzo sbaglia. Va bene il romanticismo e la riconoscenza, ma l’Atalanta vorrà un ritorno dall’addio»