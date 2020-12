Sconcerti: Bakayoko non sarebbe titolare con l’Inter, la Juve o il Milan

Mario Sconcerti commenta sulle pagine del Corriere della Sera il week end calcistico appena concluso e si sofferma sul quartetto di testa della classifica in cui ci sono Milan, Inter, Napoli e Juve.

Mentre il Milan, sempre primo, comincia a dare i primi cenni di cedimento per l’assenza di Ibrahomovic, il Napoli di Gattuso continua a vincere e a rosicchiare punti sulla Juventus

Continua con il passo lungo il Napoli. Ritrovato Zielinski, Gattuso ha un equilibrio facile, anche con Bakayoko, che non sarebbe titolare in nessuna delle altre squadre accanto al Napoli. È diventato importante Lozano, al suo quinto gol puro, ora è l’ala che segna di più in Italia. Resta sulla strada di Gattuso quella strana fermata davanti alla trasferta di Torino, soluzione mai cercata da nessuno né prima né dopo Juve-Napoli. Vista oggi è un peso enorme e soprattutto inutile.