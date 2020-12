Sacchi: «Complimenti a Pirlo, sta dando alla Juve una mentalità e uno stile da grande squadra»

Arrigo Sacchi è entusiasta della Juventus dopo la vittoria per 3-0 a Barcellona.

Complimenti a Pirlo che in poco tempo sta dando alla squadra una mentalità e uno stile di gioco da grande protagonista che non mette limiti al proprio futuro. Se tutti parteciperanno in questo modo, se i vari campioni bianconeri giocheranno con la squadra e per la squadra, qualsiasi obiettivo sarà raggiungibile.

La Juve ha interpretato un football senza paure e tatticismi. I primi 20 minuti sono stati terribili per gli spagnoli, aggrediti a tutto campo con pressing feroce, velocità e ritmo elevatissimo. Una rarità per le squadre italiane.

La Juventus era un collettivo partecipante con tutti gli undici sia nella fase difensiva che offensiva.